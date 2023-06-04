Gelin ve damatlar en çok bu oyunları tercih ediyorlar

Yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun başlamasıyla beraber dans eğitimi alan çiftlerin de sayısı arttı. Düğünlerinde kültürlerini halk oyunlarıyla sergilemek isteyen gelin ve damatların en çok tercih ettiği oyunlar ise zeybek çeşitleri oldu.

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Yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun başlamasıyla beraber dans eğitimi alan çiftlerin de sayısı arttı. Düğünlerinde kültürlerini halk oyunlarıyla sergilemek isteyen gelin ve damatların en çok tercih ettiği oyunlar ise zeybek çeşitleri oldu.

Yaz aylarına girilmesiyle beraber düğünlerde artış yaşanmaya başladı. Düğünlerin yanı sıra halk oyunları öğrenmek isteyen çiftlerin de sayısı arttı. Körfez Gençlerbirliği ve Derincespor kulüplerinde halk oyunları antrenörü olan Cihan Denli, Körfez ve Derince ilçelerinde birçok farklı yöre ve kültüre ait oyunların eğitimini çiftlere veriyor. Denli, çiftlerin genellikle zeybek çeşidi oyunları tercih ettiğini belirtti. Harmandalı, Cuma ovası, çakal çökerten gibi oyunlar çiftlerin en yoğun ilgi gösterdiği türler oldu. Öte yandan, horon ve halaylarda da çiftler profesyonel ekip desteği alarak düğünlerinde sahneleyebiliyor.

Kaynak: İHA

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