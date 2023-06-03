Çay bahçesine girdi, cüssesi herkesi korkuttu!

Rize'nin Pazar ilçesinde çay bahçesine giren ayı cüssesi ve büyüklüğü ile herkesi korkuttu.

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Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Sulak Köyü'nde kış uykusundan uyandıktan sonra yaşam alanlarında yiyecek bulamayan ayılar karınlarını doyurmak için köy merkezine kadar inmeye başladı.

Köy merkezine kadar inen ayı çay bahçesine girdi. Çay bahçesine giren ayının boyutunu gören bir vatandaşta cep telefonu kamerası ile o anları kaydetti.

SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORLAR

Köyde bulunan vatandaşlar ayılardan dolayı çay bahçelerine girmeye korkarken bir an önce ayılarla ilgili sorunun çözülmesini bekliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Rize
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