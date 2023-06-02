Elazığ'da görüntülendi: Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor!

Elazığ'da, Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri olan koca engerek yılanı görüntülendi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde izlemeye değer türler ile ilgili çalışma yapıldı.

''Ulusal Biyolojik Çeşitlilik ve Envanter İzleme Projesi'' çerçevesinde izlenen türlerden olan ve Türkiye’deki en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanı görüntülendi.

YAŞADIĞI ALANLAR TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin çalışmasında koruma altında olan koca engerek yılanının yaşadığı alanlar tespit edilerek, izlemesi gerçekleştirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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