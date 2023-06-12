Evin bahçesine girdi, korku dolu anlar yaşattı!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

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Tokat'ın Erbaa ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesine 1,5 metre uzunluğunda bir yılan girdi.

Yılanı gören ev sakinleri korkuya kapıldı. Ev sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ekipler geldi.

YAKALANARAK DOĞAYA SALINDI

Bahçede köşe bucak kaçan yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalanarak doğaya salındı.

Evin bahçesine girdi, korku dolu anlar yaşattı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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