Sıcak havalar arttı, şehir merkezinde caddede görüntülendi!

Elazığ'da şehir merkezindeki bariyere çıkan yılan paniğe neden oldu.

Kentin işlek caddelerinden biri olan Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, yılanın cadde ortasında bulunan demir bariyerlerin üstünde durduğu görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem