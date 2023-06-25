Sıcak havalar arttı, şehir merkezinde caddede görüntülendi!

Elazığ'da sıcak havaların artmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, bu defa şehir merkezinde bulunan caddede görüntülendi. Demir bariyerlerin üstünde yılan, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Elazığ'da şehir merkezindeki bariyere çıkan yılan paniğe neden oldu.

Kentin işlek caddelerinden biri olan Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, yılanın cadde ortasında bulunan demir bariyerlerin üstünde durduğu görüldü.

Taşlık yerlerde yaşıyor, Tunceli'de görüntülendi!Taşlık yerlerde yaşıyor, Tunceli'de görüntülendi!Yaşam

Kaynak: Gerçek Gündem

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