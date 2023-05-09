Batman’da kanala düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman’da su kanalına düşen kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son Güncelleme:

Batman kent merkezi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan su kanalına düşen kuzuyu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kuzunun bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Su kanalına inen bir itfaiye eri kısa bir kovalamacanın ardından kuzuyu yakalamayı başardı. Kanaldan kurtarılan kuzu sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular: Alıcı çıkana kadar kasada saklayacaklar Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular: Alıcı çıkana kadar kasada saklayacaklar
Hayatını karartan kilolarından kurtuldu: 6 ayda 57 kilo verdi Hayatını karartan kilolarından kurtuldu: 6 ayda 57 kilo verdi
Mersin'de fırtına ve hortum... Panik anları kamerada Mersin'de fırtına ve hortum... Panik anları kamerada
Kakava coşkusunu ve eğlencenin tadını çadırlarında çıkardılar Kakava coşkusunu ve eğlencenin tadını çadırlarında çıkardılar
İsmail Saymaz: 'Erzurum'da belediyeye verilen halı dokuma atölyesi, ahıra dönüştürülmüş' İsmail Saymaz: 'Erzurum'da belediyeye verilen halı dokuma atölyesi, ahıra dönüştürülmüş'
Köylülerin imece usulü aldığı güneş enerjisi paneli ve su motorunu çaldılar Köylülerin imece usulü aldığı güneş enerjisi paneli ve su motorunu çaldılar
Depremde ağır hasar alan bina suç mekanı oldu, mahalleli isyan etti Depremde ağır hasar alan bina suç mekanı oldu, mahalleli isyan etti
Tunceli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı Tunceli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı
Düzce'de Off-Road kulübü üyeleri baharda yağan karın tadını çıkarttılar Düzce'de Off-Road kulübü üyeleri baharda yağan karın tadını çıkarttılar
Trabzon'da su içmek isterken dereye düşen karaca için kurtarma operasyonu Trabzon'da su içmek isterken dereye düşen karaca için kurtarma operasyonu
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı elektrik direği aracın üzerine devrildi Ehliyetsiz sürücünün çarptığı elektrik direği aracın üzerine devrildi
İstanbul'da otomobil kafenin bahçesine uçtu İstanbul'da otomobil kafenin bahçesine uçtu
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları
2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var 2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var
Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı!
Shakira ihaneti çabuk unuttu: Dünyaca ünlü oyuncuyla görüntülendi Shakira ihaneti çabuk unuttu
İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz