Özgür Özel’den İktidara ‘Sevk’ Tepkisi, ‘Hesabını Verecekler'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özgür Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da bulunduğu 12 kişi farklı illere sevk edilmesini sert sözlerle eleştiren Özgür Özel, "Karşımızdaki kötü akıl çocuğa, eşe, anneye, babaya zulüm ediyor. Bu gerçekten bugünden ileriye doğru kin biriktirmeyelim diyoruz, öfke biriktirmeyelim diyoruz. Ama bunu mümkün kılmayacak kötülerle karşı karşıyayız" dedi.

'BU HİSSİN AYNISINI YAŞAYACAKLARINI BİLSİNLER'

"Tek taahhüdümüz, bizden sonra kimsenin eşi, dostu, arkadaşı, ailesi, annesi, babası bizim siyasi rakibimiz diye zulüm görmeyecek" diyen Özel, "Ama zulmedenlere, bu kararları alanlara, bu kararları onlara aldıran kötü akla, uygulayanlara hiçbir şeyin garantisini vermem. Sadece adil yargılanma garantisi..." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar kötülüğün yanlarına kalacağını düşünmemelerini tavsiye ediyorum" ifadesini kullanan Özel, şunları söyledi: "Bu kadar kötülük eninde sonunda çıkacak. Özgür Özel tehdit mi ediyor? Yok, tehdit etmiyorum. Ne hissettiğimi anlatıyorum. Ne hissettiklerimi bilsinler. Bir gün bu hissin aynısını hissedecekleri günleri yaşayacaklarını bilsinler."

'BUNUN HESABINI VERECEKLER'

Özel, şöyle devam etti: "Ölümden başka hiçbir şey bu yaptıklarının yanlarına kalmaması için enerjimi, inancımı asla ve asla eksiltemez. Bunu bilsinler. Çocukla ve eşle uğraşmanın, anneyle uğraşmanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim. Ama eşlerine, çocuklarına, ailelerine ilişmeden. Bu yaptıklarının hesaplarını verecekler."

Özel, "Bunu bize yaşatanlara yanında kalmasın diyorum. İki elimle iki yakalarından tutup da bunların hesabını sormazsam namerdim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi