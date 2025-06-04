Bakan Işıkhan Azerbaycanlı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycanlı mevkidaşı Anar Aliyev ile görüştü.

Bakan Işıkhan Azerbaycanlı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile görüştü.

Işıkhan görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “113’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı, kıymetli gardaşım Sayın Anar Aliyev ile yaptığımız ikili görüşmemizde göreve yeni başlayan mevkidaşıma tebrik dileklerimizi ilettik. ‘Tek Millet İki Devlet’ anlayışıyla ilişkilerimizin daha da ileriye taşınmasına oldukça önem veriyoruz. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere görev alanlarımızda bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: DHA

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