Gerçek Gündem Manşete Taşımıştı: Özgür Özel O Belediyeyi Yine İşaret Edip, 'En Fenası' Dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel’in ‘ahtapot’ açıklamaları gündem olmuştu. Özel’in gösterdiği ahtapotun kollarında, beşli çete olarak söylediği 40 haramiler, TÜRGEV, Ensar, çadır satan Kızılay, 17-25 Aralık, KKTC soygunu yazıyordu.

Özel’in ‘Ahtapotun kolu’ olarak açıkladığı Bahçelievler Belediyesi’ne ilişkin denetim raporuna pek çok usulsüzlük yansıdı. Özel Kalem Müdürlüğü’nün izinsiz ve kayıtsız harcamaları kamu zararına neden olurken, 17,9 milyon liraya çiçek alındığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu haberi Gerçek Gündem manşetine taşımıştı

Özel, grup toplantısında yaptığı açıklamalarda bir kez daha Bahçelievler Belediyesi'ni işaret etti. Özel, 'En fenası' diyerek Bahçelievler Belediyesi'ne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı 'yolsuzluk soruşturması'nda itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın Bahçelievler Belediyesi'nden aldığı ihaleleri gündeme getirdi. Özel, "En fenası İstanbul Bahçelievler. Neredeyse 1 milyara yakın böyle bir ihale. Dönüp de ilgilenilmiyor" dedi.

'DAR GELİRLİ ETE HASRET'

Sendikalara yaptığı ziyaretlerin ardından ara zam talebine ilişkin çıkışlarını sürdüren Özel, "2018'den beri yaşadığımız tek adam krizi işçinin, emekçinin canına tak etti. işte bayram arifesindeyiz, 3 gün sonra Kurban bayramı. Dar gelirlinin ete hasret olduğu bir dönemdeyiz. Kurban, dayanışma demek. Bir büyük dayanışmayı dinimizde, kültürümüzde olan dayanışmayı daha hassas biçimde yürütmeliyiz. Eskinin orta direği artık yoksul. 2002'de iyi bir kurbanlık koç 150 lira, asgari ücret ise 184 lira" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ve emekli maaşı için Kurban fiyatları üzerinden kıyas yapan CHP' lideri "Geçen yıl ise koç 15 bin lira, asgari ücret 17 bin liraydı. Bugün asgari ücret 22 bin lira, emsal bir koç ise 15 bin lira. En düşük emekli maaşı ise o zaman 2 tane koç alabiliyordu. Bugün ise iki emekli bir koç alamıyor. Emeklinin bayram ikramiyesi Erdoğan tarafından müjde olarak açıklandı. İkramiye 4 bin TL, müjde olarak verilen ise sadece bayramdan önce yatacağının açıklanması" dedi.

Bayram ikramiyelerine ilişkin de tepki gösteren Özel "Bu ikramiyeyi önce kulaklarının üzerine yattılar bizim açıklamamızdan sonra 2018'de bin TL vermeye başladılar. O zaman bir koç alabilen emekli ikramiyesi şu an ise sadece bir but koçun ancak dörtte birini alabiliyor. Asgari ücrete zam diye sendikalara gittik. İşçi temsilcileri, işçi perişan diyor. Mutlaka bir enflasyon ayarlaması yapılması gerekiyor" diye konuştu.

İktidara asgari ücrete ara zam vaatlerini hatırlatan Özel, "Herkes ülkeyi nasıl yöneteceğini o sandıktan önce taahhüt ediyor, millet de ona göre oy veriyor. Aldığın oylarla ülkeyi yönetiyorsun. Devlet sana maaş ödüyor bir de. Seçimden önce, enflasyon çift haneye çıktığı için mutlaka ara zam yapmak lazım, bu sene de yapacağız, hatta 4 kez yapmak lazım dediler. Aralıkta ana zam, üç kere ara zam. İlk turda millet karar veremedi zaten. İkinci turda durdu düşündü ve küçük bir farkla oy verdi" dedi.

Özel, asgari ücrete ilişkin sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"O günden sonra enflasyon 80’lere gitti geri geldi. Yüzde 38’ken 4 ara zam dediler. Geçen sene bir kuruş zam yapmadılar. Şimdi 22 bin yaptılar, hedef enflasyona göre, gerçekleşen enflasyona göre en az 26 bin 500 yapması lazım. Biz 30 altında yokuz dedik. Şimdi temmuzda ara zam yapmamaya niyet ediyorlar.

Emekliler için gerçekçi bir seyyanen zam, asgari ücrete de ara zam şart. Buradan bütün emeklilere, asgari ücretlilere sesleniyorum. Biz meydanlarda olmaya, hakkınızı savunmaya, vergide adalet, çarşıda adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu mücadeleye omuz verirseniz hep birlikte kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

TÜİK'İN AÇIKLADIĞI RAKAMLARA İLİŞKİN

Özel, TÜİK'in açıkladığı verilere de tepki gösterdi. Özel, "TÜİK sadece bu verileri değil, büyüme ve işsizlik verisi de açıklıyor. Son 6 yılın en düşük büyümesi gerçekleşti. 19 Mart'ta yaşanan darbe ise ikinci çeyreğe yansıyacak. Geniş tabanlı işsizlik ise yüzde 32.2'ye çıkmış durumda. Üç kişiden bir kişi ülkede işsizlik yaşıyor. Kendisine salonda alkışlatan Erdoğan'a o salondan çık halkın arasına çık işsizliği gör, enflasyonu gör" dedi.

Özel'in açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

İHSAN AKTAŞ'IN 'İTİRAFLARI' ÜZERİNE

Avcılar Belediye Başkanımız Utku, 30 yaşında daha. Niye yurt dışına kaçsın ki? Sabahın köründe kapıyı zorlamalar, komşuların önünde yeni evli ailenin her şeyini aramalar. Polislerin arasından tek sıra geçirtme tamamen itibarsızlaştırma çalışması. Türkiye 27 Mayıs'ı da, 12 Mart'ı da, 12 Eylül'ü de çok ağır badireler yaşayarak geride bıraktı. Tek suçu Gaziosmanpaşa'yı almak, tek suçu seni geçmek, tek suçu seninle aynı fikirde değil. Peki bunların torunları bugün ortaya çıkabiliyor mu? O tankların önüne geçenler tarihe geçiyor. Bu mağduriyet Demirel'i daha sonra başbakan yaptı.

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın geçmişte AKP'li belediyelerden ve kamu kurumlarından aldığı ihaleleri hatırlatan Özel, Gerçek Gündem'in manşete taşıdığı Bahçelievler Belediyesi'ni de yine işaret etti. Özel, konuya ilişkin şunları söyledi:

"And olsun ki bugünün mağdurları yarının iktidarıdır. Aziz İhsan Aktaş'ın 5 sayfalık iddianamesi 2 gün sürmüş. Diyor ki: İlçe başkanlıklarına yardım ettim. Bu iddiaların ispatı yok da Manisa'da AK Parti'nin otobüslerini seçim döneminde giydiriyorlar mı giydirmiyorlar mı? Buralara kadar düşülmüş buralara kadar gelinmiş. 2015'te AB ile serbest dolaşım olacaktı. Bunun için Türkiye'den 63 şey istendi, 57-58'i yapıldı. Biri kişisel verilerin korunması, bir tanesi de siyasetin şeffaflığı.

O dönem Erdoğan dedi ki, partinin aldığı bağışlar, bütün hesapların şeffaflığına girilirse değil belediye başkanı il başkanları bile bulamayız dediler ve siyasi etik yasasını reddetti. O yasa duruyor, hodri meydan, yarın getirin hep birlikte yasalaştıralım var mısın Erdoğan.

Bu iftiraları attırdıkları kişi, Yargıtay'ın, THY'nin, DHMİ'nin, Bahçelievler Belediyesi, Trabzon Belediyesi, Uludağ ve Pamukkale Üniversite hastaneleri. Bütün ihaleler bunda.

En fenası İstanbul Bahçelievler. Neredeyse 1 milyara yakın böyle bir ihale. Dönüp de ilgilenilmiyor. Yazı yazmış İBB’ye savcı. Şu iştirakin ihale dosyalarının hepsini yollayın. Bu ne ya demiş 600 tane dosya. Hepsini dediniz demişler. '2019’dan öncesini ne yapacağım ben' demiş.

560 milyar TL'lik yolsuzluk dediler, İBB'nin 6 yıllık gelir ve kazancının tamamının 497 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı. Gaziosmanpaşa Belediye başkanının kasasından para çıktı dediler ama polis tutanağında para geçirildiğine ilişkin tek bir cümle yok ve bunu yandaş kanallardan yayınlıyorsunuz. Görüntüde para çıkartıldığını gösteriyorlar ama kasadan hard disk çıkıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi