TFF Müjdeyi Verdi, O Maç Taraftarlara Ücretsiz

TFF, Ümit Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.

TFF Müjdeyi Verdi, O Maç Taraftarlara Ücretsiz

Ümit Milli Futbol Takımı yarın İstanbul’da Karadağ ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç, futbolseverlere ücretsiz olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile passo mobil uygulamadan biletlerini alabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

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