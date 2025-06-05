Vali Gül'den Kurban Bayramı Öncesi Havadan Denetleme
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunu helikopterle havadan denetleyerek güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Valisi Davut Gül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde artan trafik yoğunluğunu ve olası riskli bölgeleri havadan denetledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait bir helikopterle havalanan Vali Gül, özellikle megakentin ana arterlerindeki trafik akışını ve ormanlık alanlardaki hareketliliği havadan takip etti.
Bayram tatilinde şehir içi ve şehirlerarası yollarda yaşanabilecek yoğunluklara karşı alınan önlemleri yerinde gözlemleyen Gül, denetim sırasında yetkililerden anlık bilgiler aldı.
Kaynak: DHA-İHA
Son Güncelleme: