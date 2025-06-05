Kan Donduran Olay: Çatıda Battaniyeye Sarılı Bebek Bulundu

İzmir'de çatıda doğum yapan bir kadın, dünyaya getirdiği bebeği terk etti. Battaniyeye sarılı halde bulunan bebek hastanede yaşamını yitirdi, tedavi altındaki annenin gözaltına alınacağı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Kan Donduran Olay: Çatıda Battaniyeye Sarılı Bebek Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Bornova ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir binanın çatısında doğum yapan genç bir kadın, dünyaya getirdiği bebeği battaniyeye sararak terk etti. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çatı katında hareketsiz halde bırakılmış bir bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı bir mahalledeki apartmanın çatısında meydana geldi. Çevre sakinleri, çatıdan gelen bebek ağlamaları üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, çatıda battaniyeye sarılı şekilde bırakılmış bir yenidoğanla karşılaştı. Bebeğin yüzünün örtülü olduğu, nefes almakta zorlandığı belirlendi.

Kan Donduran Olay: Çatıda Battaniyeye Sarılı Bebek Bulundu - Resim : 1

Yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve bebek ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak minik bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu stabil olan annenin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerini sürdürüyor.

Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulunmuştu: Anneden Pişkin Savunma!Mezarlıkta Bebek Cesedi Bulunmuştu: Anneden Pişkin Savunma!Güncel

Erzincan’da 8 Aylık Bebeğin Hayatını Bekçiler KurtardıErzincan’da 8 Aylık Bebeğin Hayatını Bekçiler KurtardıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Bebek Cenaze
Son Güncelleme:
Yaz Geldi, Sezonu Başladı! Doğal Antioksidan Görevi Görüyor, Kemikleri Beton Gibi Yapıyor Yaz Geldi, Sezonu Başladı! Doğal Antioksidan Görevi Görüyor, Kemikleri Beton Gibi Yapıyor
Her Gün Tüketiliyor Ama Kimse Farkında Değil! 1 Lokması Kilo Verme Hayalinizi Suya Düşürüyor Her Gün Tüketiliyor Ama Kimse Farkında Değil! 1 Lokması Kilo Verme Hayalinizi Suya Düşürüyor
Havada Büyük Korku: Uçak Türbülansa Girdi, 9 Yolcu Yaralandı Havada Büyük Korku: Uçak Türbülansa Girdi, 9 Yolcu Yaralandı
Murat Çalık İzmir'e Sevk Edildi: Fiziksel ve Ruhsal Olarak İyi Değil Murat Çalık İzmir'e Sevk Edildi: Fiziksel ve Ruhsal Olarak İyi Değil
ÇOK OKUNANLAR
Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor?
Borusan Otomotiv Teke Düşürdü Borusan Otomotiv Teke Düşürdü
Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak
THY Rekor Kırdı THY Rekor Kırdı