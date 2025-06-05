Kan Donduran Olay: Çatıda Battaniyeye Sarılı Bebek Bulundu

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İzmir'in Bornova ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir binanın çatısında doğum yapan genç bir kadın, dünyaya getirdiği bebeği battaniyeye sararak terk etti. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çatı katında hareketsiz halde bırakılmış bir bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı bir mahalledeki apartmanın çatısında meydana geldi. Çevre sakinleri, çatıdan gelen bebek ağlamaları üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, çatıda battaniyeye sarılı şekilde bırakılmış bir yenidoğanla karşılaştı. Bebeğin yüzünün örtülü olduğu, nefes almakta zorlandığı belirlendi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve bebek ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak minik bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu stabil olan annenin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA