Bakan Güler’den Brüksel’de Resmi Temaslar

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NATO Daimi Temsilciliği ziyareti ne ilişkin "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'na gelişinde ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.

Güler'in NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığı ziyaretine ilişkin ise "NATO Karargahı'nda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilciliğimizin ardından NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığımızı (TMR) ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA