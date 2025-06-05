Kahramanmaraş’ta Feci Kaza! Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 52 yaşındaki Salih Özer ve 11 yaşındaki kızı Nisa Özer yaşamını yitirdi. Kazada 2 kişi de yaralandı.

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Kahramanmaraş’ta Feci Kaza! Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, gece saatlerinde yürek burkan bir kazaya sahne oldu. Çoğulhan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

BABA VE KIZI ÖLDÜ

Edinilen bilgilere göre, Salih Özer yönetimindeki 46 AGG 519 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 D 7700 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, Salih Özer ve 11 yaşındaki kızı Nisa Özer olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan Salih Özer’in eşi Ülger Özer ile diğer aracın sürücüsü, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Salih Özer ve kızı Nisa Özer’in cenazeleri, yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Trafik kazası ölüm
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