‘Köyden Geldi’ Tuzağı! Yol Kenarındaki Ürünler Ne Kadar Güvenli? Uzmanından Hayati Uyarı

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Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte şehirler arası yollarda hem araç trafiği hem de yol kenarındaki satış noktalarında yoğunluk gözleniyor. Tatil rotasında seyahat eden birçok vatandaş, yol boyunca karşılaştıkları tezgâhlardan “doğal” ya da “organik” etiketiyle sunulan ürünleri tercih ediyor. Zeytinyağından bala, reçelden peynire kadar birçok ürün “köyden geldi” iddiasıyla satışa sunulsa da, bu ürünlerin gerçekliği uzmanlar tarafından sorgulanıyor.

Türkiye Gazetesi!nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, gıda mühendisi Irmak Özden, bu ürünlerin denetim dışı kalabileceği uyarısında bulunarak önemli bir noktaya dikkat çekti. Özen, konuya ilişkin “Organik olmak, sadece köyden geliyor olmakla eşleştirilemez. Gerçek organik ürünler, sertifikasyon sürecinden geçer, üretimden tüketime kadar her aşaması bakanlık tarafından denetlenir. Yol kenarında satılan ürünlerin çoğu, bu standartlara sahip değil” ifadelerini kullandı.

Özden ayrıca, özellikle sıcak yaz aylarında açıkta satılan süt ve süt ürünlerinin sağlık açısından büyük risk taşıdığını belirtti. Etiket, içerik ve menşei belli olmayan ürünlerin ciddi gıda güvenliği sorunları yaratabileceğine dikkat çeken Özden, tüketicilere daha bilinçli alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi