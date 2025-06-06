Bahçeli'den Bayram Mesajında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Geçmiş dönemde yaşanan karanlığa sürükleyen dönemlerin ötesinde bir bayram. Bütün siyasi partiler böyle bir süreci kucaklamalı. Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli. Tüm siyasi partiler Atatürk’ün yolundan gitmeli. Bu sokaklarda barışa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Bütün siyasi partilerimiz, değerli yöneticileri böyle bir süreci kucaklamalı. Kavramları seçerek, topluma moral veren ifadeler kullanmalı ve toplumsal gerginliğe, bir takım insanları sokağa davet etmeye gerek duymamalı. Kendileri sokağa çıkamayanların gençleri sokağa götürme gayreti, önemli bir yanlışın başlangıcı kabul edilir. Gençlik milletimizin gözbebeğidir.

'TÜRKİYE'NİN HUZURA İHTİYACI VAR'

"Öncelikle bütün siyasi partilere, CHP'nin değerli yöneticilerine, CHP'nin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp, Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmeye davet ediyorum. Türkiye'nin huzura ihtiyacı vardır." ifadelerini kullanan Bahçeli, yeni anayasayla ilgili de açıklama yaptı.

Bahçeli, "Önümüzdeki dönemde, bayram sonrasında hazırlanacak olan anayasal çerçevede Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlanmasını da arzuluyoruz. Darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. Siyasi partiler kanunu gözden geçirilmeli, seçim sistemi gözden geçirilmeli, iç tüzüğün güncelleştirilerek TBMM'nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokmalıdır. Artık bütün siyasi partiler, Türkiye için vardır. Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir." diye konuştu.

BAYRAM MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin sosyal medya hesabı üzerinden dün akşam saatlerinde bayram mesajı paylaştı.

"Allah'a şükrediyorum ki, yeniden kurban ibadetini yapmaya ve bu ibadetin mükâfatı olan Kurban Bayramı'na nail ve vasıl olduk." ifadelerini kullanan Bahçeli, mesajında İslam dünyasında yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Bahçeli, "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diliyorum. İstikrarsızlıklarla boğuşan Müslüman âleminin huzur, refah, adalet ve güvenliğe bir an evvel ulaşmasını niyaz ediyor, Türk-İslam coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin mübarek bayramını dualarımla birlikte tebrik ediyorum." dedi.

Devlet Bahçeli paylaşımında ayrıca Hac farizasını ifa ve icra edenlere ibadetlerinin kabul ve makbul olması temennisinde bulundu.

Bayram tatilinde yola çıkanlara da can ve mal emniyeti açısından trafik kurallarına uymaları yönünde çağrı yaptı.

KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN pic.twitter.com/TntlSplVhI — MHP (@MHP_Bilgi) June 5, 2025

Kaynak: Haber Merkezi