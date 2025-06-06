Sultangazi'de Kaçak Kurban Kesimi Havadan Görüntülendi
Sultangazi'de yasak olmasına rağmen boş arsalar, kaldırımlar ve inşaatlar kesim yeri oldu. Yasağa aldırış etmeden kesim yapanlar havadan görüntülendi.
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İstanbul’da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarındaki yoğunluktan etkilenmek istemeyenler, kurbanlarını yol kenarlarında bulunan yeşil alanlarda kesti. Sultangazi’de Kurban satış alanına birkaç kilometre uzaklıkta bulunan bazı boş arazilerde aynı manzaralar yaşandı.
Yasağa aldırış etmeyenler kamyonetlerle getirdikleri hayvanları hijyenik olmayan şartlarda kesti. Kurban kesim merkezine dönüşen yeşil alanlar havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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