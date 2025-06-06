Sultangazi'de Kaçak Kurban Kesimi Havadan Görüntülendi

Sultangazi'de yasak olmasına rağmen boş arsalar, kaldırımlar ve inşaatlar kesim yeri oldu. Yasağa aldırış etmeden kesim yapanlar havadan görüntülendi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarındaki yoğunluktan etkilenmek istemeyenler, kurbanlarını yol kenarlarında bulunan yeşil alanlarda kesti. Sultangazi’de Kurban satış alanına birkaç kilometre uzaklıkta bulunan bazı boş arazilerde aynı manzaralar yaşandı.

Yasağa aldırış etmeyenler kamyonetlerle getirdikleri hayvanları hijyenik olmayan şartlarda kesti. Kurban kesim merkezine dönüşen yeşil alanlar havadan görüntülendi.

Arnavutköy’de Kurbanlık Dana KaçtıArnavutköy’de Kurbanlık Dana KaçtıYurttan Haberler

Bir Bayram Klasiği! Gelenek Bozulmadı... Acemi Kasaplar Acilleri DoldurduBir Bayram Klasiği! Gelenek Bozulmadı... Acemi Kasaplar Acilleri DoldurduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kurban Bayramı
Son Güncelleme:
Bakan Murat Kurum'dan 'Gazze' Vurgulu Bayram Mesajı Bakan Kurum'dan 'Gazze' Vurgulu Bayram Mesajı
Kurban Etini Saklarken Dikkat! Bu Hata Büyük Sağlık Sorunu Çıkartır Kurban Etini Saklarken Dikkat! Bu Hata Büyük Sağlık Sorunu Çıkartır
Parasını Alamadı, İş Yerinin Önünde Kendini Yakmak İstedi! Benzin Döktü ve... Parasını Alamadı, İş Yerinin Önünde Kendini Yakmak İstedi
6 Haziran'da Şans Yüzünü Kime Gösterecek? Bu Kişiler Köşeyi Dönecek 6 Haziran'da Şans Yüzünü Kime Gösterecek? Bu Kişiler Köşeyi Dönecek
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı
Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde
Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı