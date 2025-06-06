Arnavutköy’de Kurbanlık Dana Kaçtı

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İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi’nde, Kurban Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde kurban kesimi için bir araya gelen vatandaşlar, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Kurbanlık büyükbaş hayvanlardan biri, kesim sırasında sahiplerinin elinden kaçtı. Çayırlık alanda koşmaya başlayan dana, çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Olay anı, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, hızla koşan kurbanlık hayvanın vatandaşları tedirgin ettiği, hayvan sahiplerinin ise danayı yakalamak için çaba sarf ettiği görülüyor. Kaçan dananın yakalanma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Kaynak: İHA