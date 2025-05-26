İsrail, Gazze'de Yine Okul Vurdu! Onlarca Ölü ve Yaralı Var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılar sürüyor. Al-Aqsa TV ve Filistin kaynaklarına göre İsrail ordusu, şafak vakti Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi'ndeki Fehmi el-Cercavi Okulunu bombaladı İsrail güçlerinin okulda kalan yerinden edilmiş sivillere yönelik "korkunç bir katliam" gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı sonucu en az 25 kişi hayatını kaybederken, okul çevresinde kurulan çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. Kaynaklar, saldırı sonrası bölgede yanarak kömürleşmiş bedenlerin olduğunu, yerinden edilmiş insanların çığlıklarının yükseldiğini dile getirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği ve yaralandığı, bazılarının ise alevlerden kaçmaya çalıştığı görülüyor.

ATEŞKESİ HİÇE SAYDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 785 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 756 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 939'a, yaralıların sayısı da 122 bin 797'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail, burada toplama kamplarındaki Filistinlilere "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

Kaynak: AA