Çetelerin Tuzağı Kan Dondurdu! 'Şeytanın Nefesi' ile Felç Edip Banka Hesaplarını Ele Geçiriyorlar

Dünya genelinde suç vakalarında artış görülürken, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da da uzun süredir organize suç çeteleri dehşet saçıyor. Son olarak çetelerin, turistlerin paralarını çalmak için korkunç bir yönteme başvurdukları ortaya çıktı. Dünyanın en ölümcül maddelerinden biri olan Devil’s Breath (Şeytanın Nefesi) ismindeki uyuşturucuyu kullanarak turistleri felç eden çeteler, onları zombi gibi bir hale dönüştürüyor.

SÖYLENEN HER ŞEYİ YAPIYORLAR

Genellikle flört uygulamaları üzerinden turistlerle iletişime geçen çeteler, içinde bu uyuşturucu maddeden bulunan içki ya da sigaraları ikram ediyor. Madde bazen de, iz bırakmayan iğnelerle kişilere enjekte ediliyor. Bunun ardından yarım saat içinde halüsinasyon görmeye başlayan kişilerin zihinleri bulanıklaşıyor ve bedenlerinin kontrolünü kaybediyor. Ardından da her söyleneni yapar hale geliyor. Çete üyeleri de turistlerin hesaplarını boşaltıp değerli eşyalarını çalıyor.

BİLİM İNSANINI DA ÖYLE Mİ ÖLDÜRDÜLER?

Çetelerin eylemleri tüm ülkeyi ve ayak basan herkesi dehşete düşürürken, geçen ay tatildeyken kaybolan 38 yaşındaki İtalyan bilim insanı Alessandro Coatti'nin de bu tuzağa düştüğü tahmin ediliyor. Coatti’nin cesedi kısa süre önce parçalanmış halde valiz içinde bulunurken, kafa travması geçirdiği tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi