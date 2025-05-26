Kremlin'den Trump'ın 'Putin Çıldırdı' Sözlerine Yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Devlet Başkanı Vladimir Putin için söylediği sözlere yanıt verdi. Peskov, Putin'in aldığı tüm kararların Rusya’nın güvenliği için gerekli olduğunu belirtti.

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Kremlin'den Trump'ın 'Putin Çıldırdı' Sözlerine Yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik son saldırıyı ‘sebepsiz’ olarak nitelendirmesini değerlendirdi.

Peskov, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nınkilere karşılık olduğunu belirterek, “Devlet Başkanı Putin, ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alıyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN PUTİN SÖZLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirdi. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye de eleştiriler yöneltti.

ABD Başkanı, "Aynı şekilde, Başkan Zelenski de bu şekilde konuşarak ülkesine iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bu durumdan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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