Türkiye'den Hollanda'ya Gönderilen Fındıkta Büyük Tehlike

Türkiye'den Hollanda'ya gönderilen fındıklarda tenuazonik asit tespit edildiği bildirildi. Fındıklar için üreticiye bilgi verildi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Türkiye'den Hollanda'ya Gönderilen Fındıkta Büyük Tehlike

Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği en önemli tarım kalemleri arasında yer alan fındıkta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hollanda’nın Türkiye’den aldığı fındıklarda tenuazonik asit tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu durum, ithalatçı şirketin kendi kontrollerinde ortaya çıkarken, fındıkların risk potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Durum için apar topar harekete geçilirken, üretici bu durum hakkında bilgilendirildi.

TENUAZONİK ASİT NEDİR?

Tenuazonik asit (TEA), bazı küf türleri tarafından üretilen toksik bir bileşiktir ve özellikle tahıllar, fındık ve meyveler gibi gıdalarda görülebilir.

Protein sentezini baskılayarak hücresel işlevleri bozabilir.

Karaciğer ve böbrekler üzerinde toksik etki gösterebilir.

Bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve bazı araştırmalara göre mutajenik (DNA'yı değiştirebilen) etkilere sahip olabilir.

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