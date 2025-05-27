Trump ile Putin'in 'Dostluğu' Bitti: 'İpleri Koparan Türkiye'

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üç yılı aşkın süredir devam ederken, bu süreçte Ukrayna'ya en çok destek veren ülkelerin başında ABD geliyordu. Başkan Joe Biden'ın mutlak desteği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sert tavrı, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle Washington'ın politikasını tamamen değiştirdi.

Başkan Trump, göreve geldiği andan itibaren Putin ile olumlu ilişkileri olduğunu hatırlatarak diyalog kurma mesajı verip Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak istediğini açıkladı. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile kamuoyu önünde bir tartışma yaşadı.

'TRUMP PES ETMEK ÜZERE'

Ancak Trump'a yakın kaynaklar, Rusya'nın geçtiğimiz gün Ukrayna'ya çok büyük bir saldırı gerçekleştirmesinin ve İstanbul'daki barış müzakerelerini ağırdan almasının Başkan'ı rahatsız ettiğini aktardı.

Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, Putin'in kendisinin müzakereler için İstanbul'u işaret etmesine rağmen Türkiye'ye gelmeyip müzakerelerde geri adım atıyor gibi görünmesinin Trump ile aralarındaki gerilimi artırdığını belirtti. Kaynaklar, "Trump artık müzakerelerden sıkıldı ve son çabası da işe yaramazsa bununla uğraşmayı bırakacak" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi