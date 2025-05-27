Trump'tan Putin'e Sert Çıkış! 'Ateşle Oynuyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "ateşle oynadığını" ifade ederek, "Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır" dedi.

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Trump'tan Putin'e Sert Çıkış! 'Ateşle Oynuyor'

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaştı.

Trump, son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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