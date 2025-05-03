WhatsApp'tan 'Yeni Numaram Bu' Mesajı Alırsanız Aman Dikkat: Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Ağızları Açık Bıraktı
Cep telefonunuza gelen “Yeni hattım bu” mesajlarına karşı dikkatli olun! Son günlerde artan bir dolandırıcılık yöntemi, sosyal medya üzerinden topladığı bilgilerle kişilere ulaşıp WhatsApp üzerinden para istemeye kadar varıyor. Uzmanlar, bu tuzağa düşmemek için önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son zamanlarda pek çok vatandaş, tanımadığı bir numaradan “Numaram değişti” şeklinde gelen mesajlarla kandırılmaya çalışılıyor. Dolandırıcılar, önce güven kazanıyor; ardından acil ödeme yapmaları gerektiğini söyleyerek para talep ediyor.
'TELEFONUM BOZULDU, YENİ NUMARAM' YALANIYLA KANDIRIYORLAR
Mesajlarda genellikle şu tür ifadeler yer alıyor: “Merhaba, telefonum bozuldu, bu benim yeni numaram.” Kendisini bir yakınınız gibi tanıtan kişi, örneğin “Kredi kartıma ulaşamıyorum, sen benim yerime faturayı öder misin?” ya da “Şu an hesaba erişemiyorum, IBAN gönderiyorum” gibi bahanelerle yardım istiyor.
Bu yöntem, özellikle sosyal medya hesapları açık olan kişilerde daha etkili oluyor. Dolandırıcılar, kurbanın adını, arkadaş çevresini hatta son paylaştığı tatil fotoğraflarını bile mesajlarda kullanarak güven yaratıyor.
UZMANLAR PEŞ PEŞE UYARDI
Alanında uzman kişiler, bu tarz mesajlara karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Tanımadığınız bir numaradan mesaj aldığınızda, mesajın sahibi olduğunu iddia eden kişiyi eski ve kayıtlı numarasından arayarak durumu doğrulamanız öneriliyor. Ayrıca, kimliğinden emin olunmayan kişilere ya da doğrulanmamış banka hesaplarına para gönderilmemesi hayati önem taşıyor.