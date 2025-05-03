WhatsApp'tan 'Yeni Numaram Bu' Mesajı Alırsanız Aman Dikkat: Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Ağızları Açık Bıraktı

'TELEFONUM BOZULDU, YENİ NUMARAM' YALANIYLA KANDIRIYORLAR

Mesajlarda genellikle şu tür ifadeler yer alıyor: “Merhaba, telefonum bozuldu, bu benim yeni numaram.” Kendisini bir yakınınız gibi tanıtan kişi, örneğin “Kredi kartıma ulaşamıyorum, sen benim yerime faturayı öder misin?” ya da “Şu an hesaba erişemiyorum, IBAN gönderiyorum” gibi bahanelerle yardım istiyor.

Bu yöntem, özellikle sosyal medya hesapları açık olan kişilerde daha etkili oluyor. Dolandırıcılar, kurbanın adını, arkadaş çevresini hatta son paylaştığı tatil fotoğraflarını bile mesajlarda kullanarak güven yaratıyor.