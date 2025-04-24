WhatsApp İki Bayram Arası Gizlilik Bombasını Patlattı! Sohbette Yeni Dönem Başlıyor

Yeni özellik sayesinde, sohbetlerde yer alan yazılı içerikler, fotoğraflar ve videolar artık üçüncü taraf uygulamalara veya başka platformlara kolayca aktarılamıyor. Ayrıca, sohbet içinde gönderilen medya dosyalarının otomatik olarak cihaza indirilmesi de tamamen engellenebiliyor.

KAPSAMLI GİZLİLİK KORUMASI

Bu yeni güvenlik katmanı aktif hale getirildiğinde, kullanıcılar artık sohbet geçmişlerini e-posta, farklı mesajlaşma uygulamaları ya da not alma programları aracılığıyla dışa aktaramıyor. Bu durum, özellikle tanımadığınız kişilerle bulunduğunuz gruplarda bilgi güvenliğini üst düzeye taşıyor.

Ayrıca WhatsApp, bu özellikle birlikte Meta’nın yapay zeka sistemlerinin sohbet içeriklerine erişimini de kısıtlıyor. Yani artık konuşmalar yalnızca kullanıcılar arasında kalıyor.

SINIRLARI BÜYÜTÜLECEK

Şu an için ekran görüntüsü alma ya da medya dosyalarını manuel olarak indirme gibi işlemler serbest bırakılmış durumda. Ancak Meta, gelecekteki güncellemelerle birlikte bu konularda da yeni güvenlik kısıtlamaları getirmeyi planladığını duyurdu.

YENİ ÖZELLİK NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

“Gelişmiş Sohbet Gizliliği” özelliğini aktif hale getirmek için, sohbet ekranında konuşma başlığına dokunarak açılan menüden ilgili seçeneği işaretlemek yeterli oluyor. Bu özellik, WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullananlara kademeli olarak sunulmaya başlandı. Tam anlamıyla tüm kullanıcılar için aktif hale gelmesi ise birkaç haftayı bulabilir.

Kaynak: Haber Merkezi