Depremde Yangın Merdiveni Kullanılır mı? İlk Defa Öğreneceksiniz

Yaşanan depremlerin ardından balkonlardan atlama vakaları gibi durumlar sıkça gündeme geliyor. Peki yangın merdivenleri depremde kullanılabilir mi? Yoksa sadece yangın tahliyesi için mi kullanılması uygundur? İşte kritik adımlar...

Depremde Yangın Merdiveni Kullanılır mı? İlk Defa Öğreneceksiniz

Son dönemde sıklaşan depremler, binaların acil durum güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Bu süreçte özellikle yangın merdivenlerinin neden hayati öneme sahip olduğu da merak edilen başlıklardan biri haline geldi. Peki yangın merdivenleri doğal afet anlarında neden bu kadar kritik?

Depremde Yangın Merdiveni Kullanılır mı? İlk Defa Öğreneceksiniz - Resim : 1

1. BAĞIMSIZ YAPISI GÜVENLİ TAHLİYE GETİRİR

Yangın merdivenleri genellikle bina dışında yer alır ve bu sayede ana yapıdaki hasarlardan büyük ölçüde etkilenmeden kullanılabilir. Bu özelliği sayesinde, sarsıntı sonrası insanların güvenli bir şekilde binayı terk etmesine olanak tanır.

2. ACİL DURUMLARDA HAYAT KURTARIR

Deprem anında iç koridorlar, kapılar ya da asansörler işlevsiz hale gelebilir. Bu gibi durumlarda, dışarıya doğrudan açılan yangın merdivenleri, tahliyeyi hızlandırarak zamanla yarışan kurtarma sürecine büyük katkı sağlar.

Depremde Yangın Merdiveni Kullanılır mı? İlk Defa Öğreneceksiniz - Resim : 2

3. DÜŞÜK RİSKLİ VE GÜVENLİ

Yangın merdivenlerinin binanın dışında bulunması, içeriden gelebilecek yıkıntı veya çökme riskini minimuma indirir. Bu da deprem sonrası çıkış noktası olarak yangın merdivenlerini daha güvenli hale getirir.

4. AÇIK ALANA DOĞRUDAN ÇIKAR

Çoğu yangın merdiveni doğrudan açık alana çıkar. Böylece tahliye edilen kişiler, kapalı ve tehlikeli alanlardan uzaklaşarak daha güvenli bir noktaya ulaşabilir.

15 Milyon Kişinin Genetik Verileri Ellerindeydi: Dev Genetik Firması Büyük Çıkmaza Girdi15 Milyon Kişinin Genetik Verileri Ellerindeydi: Dev Genetik Firması Büyük Çıkmaza GirdiEkonomi

Emekli ve Asgari Ücretlinin Yeni İstanbul'u Oldu! Deprem Riski Yok ve Her Şey UcuzEmekli ve Asgari Ücretlinin Yeni İstanbul'u Oldu! Deprem Riski Yok ve Her Şey UcuzEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yangın Deprem Son Depremler
Deprem Anında Okunacak Dualar: Depremden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunur? Deprem Anında Okunacak Dualar: Depremden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunur?
Öncü Deprem Ne Demek? Büyük Depremden Ne Kadar Önce Meydana Gelir? Öncü Deprem Ne Demek? Büyük Depremden Ne Kadar Önce Meydana Gelir?
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
ÇOK OKUNANLAR
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Meltem Bozbeyoğlu O Anları İlk Kez Açıkladı Depreme Canlı Yayında Yakalanmıştı... İlk Kez Açıkladı
İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı? İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı?