Depremde Yangın Merdiveni Kullanılır mı? İlk Defa Öğreneceksiniz

Son dönemde sıklaşan depremler, binaların acil durum güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Bu süreçte özellikle yangın merdivenlerinin neden hayati öneme sahip olduğu da merak edilen başlıklardan biri haline geldi. Peki yangın merdivenleri doğal afet anlarında neden bu kadar kritik?

1. BAĞIMSIZ YAPISI GÜVENLİ TAHLİYE GETİRİR

Yangın merdivenleri genellikle bina dışında yer alır ve bu sayede ana yapıdaki hasarlardan büyük ölçüde etkilenmeden kullanılabilir. Bu özelliği sayesinde, sarsıntı sonrası insanların güvenli bir şekilde binayı terk etmesine olanak tanır.

2. ACİL DURUMLARDA HAYAT KURTARIR

Deprem anında iç koridorlar, kapılar ya da asansörler işlevsiz hale gelebilir. Bu gibi durumlarda, dışarıya doğrudan açılan yangın merdivenleri, tahliyeyi hızlandırarak zamanla yarışan kurtarma sürecine büyük katkı sağlar.

3. DÜŞÜK RİSKLİ VE GÜVENLİ

Yangın merdivenlerinin binanın dışında bulunması, içeriden gelebilecek yıkıntı veya çökme riskini minimuma indirir. Bu da deprem sonrası çıkış noktası olarak yangın merdivenlerini daha güvenli hale getirir.

4. AÇIK ALANA DOĞRUDAN ÇIKAR

Çoğu yangın merdiveni doğrudan açık alana çıkar. Böylece tahliye edilen kişiler, kapalı ve tehlikeli alanlardan uzaklaşarak daha güvenli bir noktaya ulaşabilir.

Kaynak: Haber Merkezi