Deprem Anında Okunacak Dualar: Depremden Korunmak İçin Hangi Dualar Okunur?

İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar yalnızca fiziksel değil, ruhsal olarak da sarsıldı. Özellikle deprem korkusunun artmasıyla birlikte birçok kişi manevi olarak rahatlamak için Kur’an-ı Kerim’e yöneldi. Bu noktada milyonlarca vatandaş deprem anında hangi dualar okunmalı? sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki deprem anında ve depremden korunmak için hangi dualar okunmalı?

Zilzal Suresi, Kur’an-ı Kerim’in kısa ama derin anlamlar barındıran surelerinden biridir. İsmini sarsıntı anlamına gelen zilzal kelimesinden alan bu sure, kıyamet gününde yaşanacak büyük sarsıntıyı anlatırken, deprem gibi afetlerde de okunarak manevi teselli kaynağı olur. Son olarak İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar, Zilzal Suresi’nin Türkçe okunuşunu ve anlamını sıkça araştırmaya başladı. İşte Zilzal Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı...

ZİLZAL SURESİ OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ

Ve ahracetil ardu eskâlehâVe kâlel insânu mâ lehâ

Yevmeizin tuhaddisu ahbârehâ

Bi-enne rabbeke evhâ lehâ

Yevmeizin yasdurun nâsu eştâtel li yurav a’mâlehum

Fe men ya’mel misgâle zerretin hayran yerah

Ve men ya’mel misgâle zerretin şerran yerah

Türkçe Anlamı:

Yeryüzü, o sarsıntısıyla sarsıldığı zaman;

Ve yer, ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman;

Ve insan: “Ona ne oluyor?” dediği zaman;

İşte o gün yer, haberlerini anlatır;

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük gelirler.

Artık kim zerre kadar hayır işlerse, onu görür.

Kim de zerre kadar şer işlerse, onu görür.

DEPREMDEN KORUNMAK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNUR?

1. "Hasbunallahu ve ni’mel vekil"

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir." Bu dua, özellikle korku ve endişe anlarında okunarak, Allah’a güven duyulması sağlanabilir.

2. “Bismillahi-Allazi La Yadurri Ma’asmihi Şey’un Fi'l Ardi Ve La Fi’s-Samaa’i Ve Hûve’s-Semi’ul-‘Alîm”

"O isminin anılmasından sonra, ne yeryüzünde ne de gökyüzünde hiçbir şey zarar veremez. O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir."

3. "Subhânallahi ve bihamdihi, Subhânallahi’l-Azîm"

"Allah her türlü eksiklikten uzaktır, O her şeyin en büyüğüdür."

4. "La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah"

"Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir."

5. "Ya Hayyu Ya Kayyum"

6. "Allahümme inni es'elüke min fadlike ve rahmetike fe inni"

"Allah’ım! Senin lütfuna ve rahmetine sığınıyorum."

Kaynak: Haber Merkezi