Dokunulduğu Anda Patlamaya Hazırlar! Ufak Bir Şeye Dahi Gelemeyen Burçlar Belli Oldu

Astrolojik haritalarda her burç kendine özgü enerji ve tepkilerle öne çıkar. Ancak bazı burçlar vardır ki öfke eşiği oldukça düşüktür. Kimisi ani çıkışlar yaparken, kimisi ise sabırla bekleyip uygun anı kollayarak öfkesini dışa vurur. İşte doğuştan öfkesine yenik düşen o burçlar:

Koç Burcu – Öfkesi Kibrit Gibi Tutuşur

Ateş grubu burçlardan biri olan Koç, Mars gezegeninin etkisiyle fevri, sabırsız ve oldukça hızlı tepki veren bir yapıya sahiptir. Haksızlık karşısında asla sessiz kalmaz, bekletilmekten hoşlanmaz. Siniri bir anda patlar ve bir anda söner; ancak o kısa sürede yaşattıkları unutulmaz olur.

Akrep Burcu – Sessiz Ama Derinden Gelen Tehlike

Su grubunun gizemli temsilcisi Akrep, öfkesini kolay kolay belli etmez. Ancak içinde biriktirdiği kırgınlıklar zamanla volkan gibi patlamaya dönüşebilir. En çok da ihanete karşı tahammülsüzdür. Bir kez kırıldığında affetmesi neredeyse imkânsızdır. İntikam duygusu oldukça güçlüdür.

Aslan Burcu – Gururuyla Kükreyen Lider

Gurur, Aslan burcu için her şeydir. Takdir edilmemek, görmezden gelinmek ya da saygı eksikliği onun öfkesini körükler. Sahne ışıkları üzerindeyken rahattır; ancak ilgisizlikle karşılaştığında o sahneyi yakabilir. Özellikle onuru zedelendiğinde öfkesine yenik düşebilir.

Oğlak Burcu – Soğukkanlı Görünür, Sert Çıkar

Sabırlı ve disiplinli yapısıyla bilinen Oğlak burcu, genellikle duygularını kontrol altında tutar. Fakat uzun süreli baskı altında kaldığında ciddi ve sert çıkışlar yapabilir. İş hayatında öfkesini profesyonellik içinde gösterse de etkisi sarsıcı olabilir.

İkizler Burcu – Dilinin Ucuyla Can Yakar

Zekâsı ve hitabet yeteneğiyle bilinen İkizler burcu, sinirlendiğinde sözcükleri adeta bir silaha dönüştürür. Keskin diliyle tartışmalarda öne çıkar, ancak kırıcı tavırlarının ardından pişmanlık yaşayabilir. Sözlerinin etkisi ise uzun süre unutulmaz.

Yengeç Burcu – Duygularıyla Öfkesini Harmanlar

Aşırı duygusal ve hassas yapısıyla tanınan Yengeç, özellikle sevdiklerinden gelen eleştirileri kolayca içine atar. Bu birikim zamanla duygusal patlamalara dönüşür. Gözyaşlarıyla ya da sesini yükselterek öfkesini ifade edebilir.

Kaynak: Haber Merkezi