Deprem Anında Kapı Sıkışırsa Ne Yapmalısınız? İşte 6 Hayati Kaçış Yolu
Depremler yalnızca binaları değil, karar alma yetimizi de sarsabilir. Özellikle deprem sırasında iç kapıların sıkışması, sanılandan çok daha sık yaşanır. Peki deprem anı ve sonrasında kapı sıkışırsa ne yapılmalı? İşte 6 yolu...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların aklında beliren sorulardan biri de "Ya kapı açılmazsa?" sorusuydu. İşte tam bu noktada, panik yerine bilgiyle hareket etmek hayat kurtarıyor. Uzmanların önerdiği bu adımlar, olası bir depremde sizi ve sevdiklerinizi güvende tutabilir.
1. Sarsıntı Anında Kapıyı Zorlamayın
Deprem anında binaların esnemesiyle kapılar yerinden oynayabilir, sıkışabilir ya da tamamen açılmaz hale gelebilir.
Kapıya yüklenmek, sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda yaralanma riski de oluşturur.
Bunun yerine, hemen “çök–kapan–tutun” pozisyonuna geçin ve hareket etmeyin.
2. Güvenli Bir Noktada Bekleyin
Kapı açılmıyorsa, bulunduğunuz alanı terk etmeye çalışmak yerine güvenli bir bölgede pozisyon alın.
Masa altı, sağlam kolon kenarı ya da iç duvar dipleri gibi alanlar daha az risk taşır.
Sarsıntı sırasında hareket etmek, düşme ya da yaralanma ihtimalini artırır.
3. Acil Durum Araçlarını Kullanıma Hazır Tutun
Deprem çantanızda mutlaka bulunması gereken düdük, el feneri, powerbank veya cep telefonu gibi araçlar bu tip anlar için hayati öneme sahiptir.
Yardım çağırmak veya bulunduğunuz konumu bildirmek için bu ekipmanları kolay erişilebilir bir noktada tutmanız önemlidir.
4. Alternatif Çıkış Yollarını Değerlendirin
Sarsıntı sona erdikten sonra, kapı hâlâ açılmıyorsa cam ya da pencere gibi alternatif çıkış yollarını düşünebilirsiniz.
Cam kırarak çıkış sağlamaya çalışıyorsanız, mutlaka ellerinizi, yüzünüzü ve gözlerinizi koruyun.
Camları dikkatlice kırmak için kalın havlu, yastık kılıfı ya da sert bir cisim kullanabilirsiniz.
5. Yüksek Katlardan Asla Atlamayın!
Panik anında yapılan en tehlikeli hatalardan biri de yüksekten atlamaktır.
Bu tür durumlarda, bulunduğunuz yerde güvenli şekilde kalmak ve arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirmesini beklemek en doğru harekettir.
6. Sakin Kalın ve Bilinçli Hareket Edin
Deprem anında kapı sıkışması, pek çok kişinin başına gelebilecek olağan bir durumdur.
Panik değil, plan kurtarır.
Ayrıca, temel ihtiyaçları içeren bir deprem çantası hazırlamak, sizi her zaman bir adım öne taşır.