Deprem Anında Kapı Sıkışırsa Ne Yapmalısınız? İşte 6 Hayati Kaçış Yolu

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların aklında beliren sorulardan biri de "Ya kapı açılmazsa?" sorusuydu. İşte tam bu noktada, panik yerine bilgiyle hareket etmek hayat kurtarıyor. Uzmanların önerdiği bu adımlar, olası bir depremde sizi ve sevdiklerinizi güvende tutabilir.

1. Sarsıntı Anında Kapıyı Zorlamayın

Deprem anında binaların esnemesiyle kapılar yerinden oynayabilir, sıkışabilir ya da tamamen açılmaz hale gelebilir.

Kapıya yüklenmek, sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda yaralanma riski de oluşturur.

Bunun yerine, hemen “çök–kapan–tutun” pozisyonuna geçin ve hareket etmeyin.