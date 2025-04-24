Duşta Deprem Olursa Ne Yapmalısınız? İşte Hayat Kurtaran 4 Kritik Adım

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki son depremin ardından birçok kişi “Ya banyo yaparken olsaydı?” sorusunu kendine sormaya başladı. Uzmanlar, bu kritik anlar için adım adım uygulanabilecek hayat kurtarma rehberini açıkladı. İşte duşta deprem anında yapılması gerekenler:

1. Çökün, Kapanın ve Tutunun

Kaygan zemin üzerindeyseniz dengenizi kaybetmemek için çömelin. Başınızı kollarınızla koruyarak hayati bölgelerinizi güvene alın.

Duş başlığı, raflar ve sarkan objelerden uzak durun.

2. Camdan ve Aynalardan Uzak Durun

Banyo, cam duş kapıları ve aynalarla çevrili bir alandır. Deprem sırasında bu malzemeler patlayarak tehlikeli hale gelebilir.

Güvende kalmak için fayans döşeli köşe alanlara yönelin.

3. Hemen Dışarı Çıkmaya Çalışmayın

Deprem sırasında banyo kapısı sıkışabilir, üzerine dolap devrilebilir. Bu durumda banyoyu terk etmeye çalışmak daha büyük risk yaratır.

En güvenli pozisyonda, sarsıntının geçmesini bekleyin.

4. Sarsıntı Biter Bitmez Havluya Sarılın

Sarsıntı geçtikten sonra hızlıca bir havlu alarak üzerinizi örtün. Ardından sakin ama seri şekilde giyinin ve binayı güvenli bir şekilde tahliye edin.

BANYONUZU DEPREME HAZIR ŞEKİLDE DİZAYN EDİN

Banyonuzda cam yerine plastik duş kabini tercih edin.

Duvarlara sabitlenmiş raflar kullanın.

Zemine kaydırmaz paspaslar yerleştirin.

Aile bireyleriyle acil durum planı oluşturun. Banyoda yakalanırsanız ne yapılacağını önceden belirleyin.

KRİZİ SAKİNLİKLE YÖNETİN

Duş sırasında depreme yakalanmak ürkütücü olabilir. Ancak önceden edinilmiş bilgi ve zihinsel hazırlık, bu anları kontrol altına almanızı sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi