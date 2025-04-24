İnternetten Alınan Tasarruf Cihazlarında ‘Yangın’ Alarmı! Ucuz Diye Kapış Kapış Alınıyor Ama Gerçek Çok Başka

“Enerji tüketimini düşürdüğü” öne sürülen bu fiş tipindeki ürünlerin, aslında hiçbir tasarruf sağlamadığı gibi, yangın çıkartabilecek düzeyde tehlikeli olduğu ortaya çıktı.

CİHAZLAR GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMIYOR

Piyasada "voltaj düzenleyici", "elektrik akımı dengeleyici" veya "cihaz verimliliğini artırıcı" gibi iddialarla tanıtılan bu ürünlerin, yapılan bağımsız testlerle beklentileri karşılamadığı belgelendi. İngiltere merkezli tüketici hakları kuruluşu Which?, popüler alışveriş sitelerinden temin edilen sekiz farklı modeli detaylı biçimde test etti. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı. Ürünler, temel elektrik güvenliği gerekliliklerini karşılamıyor.

Testlerde, kötü kalitede lehimleme, tehlikeli düzeyde kurşun içeren malzeme kullanımı ve standart dışı kondansatörler gibi ciddi yapısal eksiklikler tespit edildi. Bu durum cihazların hem insan sağlığına hem de evlerdeki elektrik sistemine ciddi zararlar verebileceğini gözler önüne serdi.