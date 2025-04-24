İnternetten Alınan Tasarruf Cihazlarında ‘Yangın’ Alarmı! Ucuz Diye Kapış Kapış Alınıyor Ama Gerçek Çok Başka
Amazon, eBay, Temu gibi dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren e-ticaret platformlarında satışa sunulan sözde “elektrik tasarrufu” sağlayan cihazlarla ilgili ciddi bir güvenlik alarmı verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
“Enerji tüketimini düşürdüğü” öne sürülen bu fiş tipindeki ürünlerin, aslında hiçbir tasarruf sağlamadığı gibi, yangın çıkartabilecek düzeyde tehlikeli olduğu ortaya çıktı.
CİHAZLAR GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMIYOR
Piyasada "voltaj düzenleyici", "elektrik akımı dengeleyici" veya "cihaz verimliliğini artırıcı" gibi iddialarla tanıtılan bu ürünlerin, yapılan bağımsız testlerle beklentileri karşılamadığı belgelendi. İngiltere merkezli tüketici hakları kuruluşu Which?, popüler alışveriş sitelerinden temin edilen sekiz farklı modeli detaylı biçimde test etti. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı. Ürünler, temel elektrik güvenliği gerekliliklerini karşılamıyor.
Testlerde, kötü kalitede lehimleme, tehlikeli düzeyde kurşun içeren malzeme kullanımı ve standart dışı kondansatörler gibi ciddi yapısal eksiklikler tespit edildi. Bu durum cihazların hem insan sağlığına hem de evlerdeki elektrik sistemine ciddi zararlar verebileceğini gözler önüne serdi.
DAHA ÖNCE DE GERİ ÇAĞRILMIŞTI
Bu tür ürünler ilk kez gündeme gelmiyor. 2022 yılında İngiltere Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi, eBay, AliExpress ve Wish gibi platformlarda satılan dört farklı “tasarruf cihazı”nı yüksek yangın ve elektrik çarpması riski nedeniyle geri çağırmıştı. Ancak benzer ürünlerin farklı adlar altında yeniden satışa sunulması, sorunun devam ettiğini gösteriyor.
BÜYÜK DENETİM EKSİKLİĞİ VAR
Which? yetkilileri, bazı platformların gelen şikayetler sonrası ürünleri satıştan kaldırdığını ancak çok kısa sürede benzer cihazların yeniden listelendiğini belirtti. Bu durumun, e-ticaret sitelerindeki denetim ve filtreleme mekanizmalarının yetersizliğini ortaya koyduğu ifade edildi.
YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI
Which? Tüketici Koruma Politikası Başkanı Sue Davies, bu tür cihazların hâlâ açıkça satılıyor olmasının ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturduğunu vurguladı. Davies, “Tehlikeli ürünlerin satışına karşı mevcut yasa tasarısının güçlendirilmesi ve çevrimiçi platformların daha sıkı sorumluluk altına alınması gerekiyor” dedi.
PLATFORMLARIN AÇIKLAMALARI NE DİYOR?
Amazon, eBay, AliExpress ve Temu gibi platformlar, kullanıcı bildirimleri sonrası sorunlu ürünleri siteden kaldırdıklarını ve güvenlik politikalarına bağlı kaldıklarını açıkladı. Ancak uzmanlara göre, bu geçici çözümler yeterli değil. Zira ürünler yeniden farklı isim ve tasarımlarla geri dönmeye devam ediyor.
Shein, riskli ürünün satıştan kaldırıldığını ve güvenliğe öncelik verdiklerini belirtirken, Temu, sorunlu ürünü sistemlerinin önceden tespit ettiğini ve hızlıca yayından kaldırdığını açıkladı. TikTok Shop ise şu ana kadar herhangi bir yorumda bulunmadı.