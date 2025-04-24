Emekli ve Asgari Ücretlinin Yeni İstanbul'u Oldu! Deprem Riski Yok ve Her Şey Ucuz

KİRA FİYATLARI BÜYÜK ŞEHİRLERE GÖRE ÇOK DAHA UYGUN

İstanbul’a yaklaşık 3 saat uzaklıkta bulunan Demirköy’de kira fiyatları 13 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Bu, büyükşehirle kıyaslandığında oldukça makul bir aralık sunuyor.