Emekli ve Asgari Ücretlinin Yeni İstanbul'u Oldu! Deprem Riski Yok ve Her Şey Ucuz

İstanbul’da artan deprem riski sonrası emekliler ve dar gelirli vatandaşlar güvenli ve ekonomik yaşam alanı arıyor. İşte emeklinin ve asgari ücretlinin yeni rotası.

Kaynak: Haber Merkezi

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Emekli ve Asgari Ücretlinin Yeni İstanbul'u Oldu! Deprem Riski Yok ve Her Şey Ucuz - Resim: 1

İstanbul’da yaşanan son depremlerin ardından, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar daha güvenli ve yaşanabilir bölgelere yönelmeye başladı. Bu süreçte öne çıkan yerlerden biri ise Kırklareli’nin Demirköy ilçesi oldu.

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Emekli ve Asgari Ücretlinin Yeni İstanbul'u Oldu! Deprem Riski Yok ve Her Şey Ucuz - Resim: 2

DEPREM RİSKİNİN DÜŞÜK OLMASI TERCİH NEDENİ OLDU

Demirköy, Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndan uzak konumu sayesinde düşük sismik risk taşıyor. Bu da deprem endişesi yaşayanlar için büyük bir rahatlık anlamına geliyor.

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Emekli ve Asgari Ücretlinin Yeni İstanbul'u Oldu! Deprem Riski Yok ve Her Şey Ucuz - Resim: 3

KİRA FİYATLARI BÜYÜK ŞEHİRLERE GÖRE ÇOK DAHA UYGUN

İstanbul’a yaklaşık 3 saat uzaklıkta bulunan Demirköy’de kira fiyatları 13 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Bu, büyükşehirle kıyaslandığında oldukça makul bir aralık sunuyor.

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Emekli ve Asgari Ücretlinin Yeni İstanbul'u Oldu! Deprem Riski Yok ve Her Şey Ucuz - Resim: 4

SON YILLARDA BÜYÜK GÖÇ ALMAYA BAŞLADI

Huzurlu yapısı, doğal güzellikleri ve sakin yaşam tarzı sayesinde özellikle emekliler ve sabit gelirli vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Demirköy, son yıllarda düzenli şekilde göç alarak gelişen bir ilçe konumuna geldi.

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