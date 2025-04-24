15 Milyon Kişinin Genetik Verileri Ellerindeydi: Dev Genetik Firması Büyük Çıkmaza Girdi
ABD merkezli genetik test firması 23andMe, iflas süreciyle birlikte müşterilere ait hassas bilgilerin üçüncü taraflara satılma olasılığı nedeniyle yoğun eleştiri ve inceleme altında. Şirketin geçici CEO’su Joe Selsavage, kamuoyunda giderek artan veri gizliliği endişeleriyle karşı karşıya.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerikan Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nde yer alan Cumhuriyetçi üyeler, 23andMe'nin mali zorlukları sebebiyle satışa çıkarabileceği müşteri verileri konusunda açıklama yapılmasını istedi. Komite Başkanı Brett Guthrie ile üyeler Gus Bilirakis ve Gary Palmer imzasıyla gönderilen resmi mektupta, şirketten 1 Mayıs’a kadar detaylı bir yanıt verilmesi talep edildi.
Komite açıklamasında, “Amerikalıların en mahrem kişisel bilgilerinin tehlikeye girmesinden derin endişe duyuyoruz” ifadelerine yer verildi. Ayrıca ülkede hâlen kapsamlı bir veri gizliliği yasasının olmaması, yasal boşluğun altı çizilen diğer bir konu oldu.
VERİLER EN DEĞERLİ VARLIKLAR OLARAK GÖRÜLÜYOR
Merkezi Kaliforniya’da bulunan 23andMe, geçtiğimiz aylarda iflas koruma başvurusunda bulunmuş ve birçok varlığını elden çıkarma planlarını kamuoyuna açıklamıştı. Mevcut gizlilik politikası, olası bir iflas halinde müşteri verilerinin satılabileceğine açık kapı bırakıyor.
Yargıdan çıkan bir karar da bu politikayı destekler nitelikte. Mahkeme, 23andMe’nin yaklaşık 15 milyon kullanıcısına ait tıbbi ve genetik bilgilerin satışa konu olabileceğine hükmetti. Şirketin en değerli varlığı olarak görülen bu bilgi havuzu, yeni yatırımcıların ilgisini çekerken kamuoyunun tepkisini de artırıyor.
Eski CEO Anne Wojcicki, görevini bırakmış olmasına rağmen şirketin yönetim kurulundaki koltuğunu korumaya devam ediyor.
GİZLİLİK SORUŞTURMALARI DERİNLEŞİYOR
Veri güvenliğine ilişkin endişeler yalnızca Enerji ve Ticaret Komitesi ile sınırlı değil. Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi Başkanı James Comer da konuya müdahil oldu. Comer, 6 Mayıs 2025’te yapılacak duruşma öncesinde şirketten bilgi ve belge talep ettiğini duyurdu.
Ayrıca Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Andrew Ferguson, olası yeni yatırımcılara yönelik bir yazı göndererek, şirketin gizlilik kurallarının korunmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Ferguson, herhangi bir değişikliğin yine mevcut gizlilik politikalarıyla uyumlu olması gerektiğini belirtti.
KULLANICILARA 'KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SİLİN' UYARISI
Bazı eyalet başsavcıları da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kullanıcılara, genetik ve tıbbi verilerini sistemden kaldırmayı düşünmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Ancak kullanıcılar, veri silme ve erişim taleplerinde çeşitli zorluklar yaşadıklarını bildiriyor.
23andMe: VERİ GÜVENLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ
Tepkiler üzerine bir basın açıklaması yayımlayan 23andMe, kullanıcı verilerinin korunmasının öncelikli konuları arasında olduğunu belirtti. Şirket ayrıca, potansiyel alıcıların veri güvenliği politikalarına uygun hareket edip etmeyeceklerini belgelemelerini ve hangi önlemleri alacaklarını detaylı biçimde sunmalarını şart koştuğunu duyurdu.