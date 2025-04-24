15 Milyon Kişinin Genetik Verileri Ellerindeydi: Dev Genetik Firması Büyük Çıkmaza Girdi

GİZLİLİK SORUŞTURMALARI DERİNLEŞİYOR

Veri güvenliğine ilişkin endişeler yalnızca Enerji ve Ticaret Komitesi ile sınırlı değil. Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi Başkanı James Comer da konuya müdahil oldu. Comer, 6 Mayıs 2025’te yapılacak duruşma öncesinde şirketten bilgi ve belge talep ettiğini duyurdu.

Ayrıca Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Andrew Ferguson, olası yeni yatırımcılara yönelik bir yazı göndererek, şirketin gizlilik kurallarının korunmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Ferguson, herhangi bir değişikliğin yine mevcut gizlilik politikalarıyla uyumlu olması gerektiğini belirtti.