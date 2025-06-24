'Yenidoğan Çetesi' Davasını Açmıştı! 'Savcı Yavuz Engin'i Ölümle Tehdit' İddianamesi Kabul Edildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i ölümle tehdit eden 13 şüpheli hakkında Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklar, yargı görevini etkilemeye teşebbüsten örgüt kurmaya kadar çeşitli suçlamalarla yargılanacak.

Eda Narin Eda Narin
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'Yenidoğan Çetesi' Davasını Açmıştı! 'Savcı Yavuz Engin'i Ölümle Tehdit' İddianamesi Kabul Edildi
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Bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 'Yenidoğan Çetesi' davasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

'Yenidoğan Çetesi' davasını açan ve sanık Mustafa Kemal Zengin tarafından Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in ölümle tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e yönelik suikast eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen bir örgüt hakkında başlatılan soruşturma, 23 Mayıs 2025 tarihli fezlekeyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na devredildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından fezleke ve soruşturma dosyası detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda, toplam 13 şüpheli hakkında “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs”, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma”, “var olan veya varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

Mahkeme heyeti, iddianameyi bugün kabul ederek sanıkların yargılama sürecini resmen başlattı. Soruşturma, Savcı Engin’e yönelik tehdit ve suikast planlarının detaylarını ortaya koyarken, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ettiği belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e yönelik suikast hazırlığı yaptığı tespit edilen bir suç örgütü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Fezlekede, Savcı Engin’in talebiyle Özel Soruşturma Bürosu’nca “kasten öldürmeye teşebbüs”, “tehdit”, “yargı görevini etkilemeye teşebbüs”, “verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından inceleme açıldığı belirtilmişti.

Örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin ve üyesi Aylin Arslantatar’ın, Engin’in yürüttüğü Yenidoğan Çetesi soruşturmasında tutuklu Tuğçe Toptemel’in tahliyesi için tehditlerde bulunduğu, Engin’in araç bilgileri ve güzergâhını paylaştıkları ortaya çıkmıştı. Örgütün, Zengin liderliğinde hiyerarşik bir yapıyla adaleti etkilemeye çalıştığı, kamu görevlilerinden destek aldığı ve “silahlı hafiyelik örgütü” olarak nitelendirildiği kaydedilmişti. Fezleke, 88 sayfalık detaylarla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti.

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