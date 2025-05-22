78 Kişiye Mezar Olmuştu... Kartalkaya Faciasında Kritik Gelişme: Yargıtay, Bakan Yardımcısı İçin Harekete Geçti

Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinde meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Faciaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Yardımcısı Nadir Alpaslan hakkında soruşturma izni verilmemesi tartışma konusu olmuştu.

Alınan bilgiye göre, Nadir Alpaslan hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara, hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hem de yangında yakınlarını kaybeden müştekiler itirazda bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk imzasıyla Danıştay 1. Dairesi’ne gönderilen itirazda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Alpaslan hakkındaki soruşturma izni vermemesine ilişkin kararının kaldırılması istendi.

Aileler tarafından yapılan başvuruda da Bakan Ersoy'un imzasıyla alınan kararın kaldırılması ve Alpaslan hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi. İtiraz başvurularını Danıştay 1. Dairesi karara bağlayacak.

Kaynak: ANKA