Kandilli Verileri Paylaştı! Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Kandilli Verileri Paylaştı! Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.54'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Malatya Kandilli Rasathanesi Deprem
Son Güncelleme:
İstanbul'da Okul Bahçesinde Dehşet! Bıçaklayan da Bıçaklanan da Çocuk İstanbul'da Okul Bahçesinde Dehşet! Bıçaklayan da Bıçaklanan da Çocuk
Dev Markadan Beklenmedik Hamle! Mağazalarındaki Soyunma Kabinlerini Kaldırdı, Kıyafet Alan Artık Evde Deneyecek Dev Markadan Beklenmedik Hamle! Mağazalarındaki Soyunma Kabinlerini Kaldırdı
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak
AKP İlçe Başkanlığı'na Taşlı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı AKP İlçe Başkanlığı'na Taşlı Saldırı
TBMM Önünde Silah Sesleri! Görüşme Talebi Reddedilince Ateş Açtı Görüşme Talebi Reddedilince Ateş Açtı
Şişli'de Yangın Faciası! 80 Yaşındaki Kadın Can Verdi Şişli'de Yangın Faciası! Yaşlı Kadın Can Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor! İşte Yeni Adı
Sadece Aldıkları Maaşla Milyarder Oldular! Bu Mesleği Seçenler Çok Kazanacak Sadece Aldıkları Maaşla Milyarder Oldular! Bu Mesleği Seçenler Çok Kazanacak
Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti
Bütün Emekliler Artık Bu Faturayı İndirimli Ödeyecek: 81 İlde Geçerli Olacak Bütün Emekliler Artık Bu Faturayı İndirimli Ödeyecek: 81 İlde Geçerli Olacak
Bodrum, Alaçatı, Alanya Solda Sıfır Kaldı: Türkiye'nin Maldivler'i Artık Burası! Hem de Çok Ucuz Bodrum, Alaçatı, Alanya Solda Sıfır Kaldı: Türkiye'nin Maldivler'i Artık Burası! Hem de Çok Ucuz