Kandilli Verileri Paylaştı! Malatya'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.54'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 22, 2025
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/1OPcrFNbEl
22.05.2025, 20:54:02 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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