TBMM Önünde Silah Sesleri! Görüşme Talebi Reddedilince Ateş Açtı
TBMM önünde panik dolu anlar yaşandı. Bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, talebi reddedilince havaya 3 el ateş açtı. Gözaltına alınan şahsın ailevi problemlerinin olduğu ve gözaltına alındığı esnada 'hastayım' diye bağırdığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan TBMM Milli Egemenlik Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TBMM’ye taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi.
MECLİS'E ALINMAYINCA ATEŞ AÇTI
Meclise alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı’na gelerek silahıyla havaya 3 el ateş etti. Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polisin gözaltına aldığı sırada şahıs, “hastayım” diye bağırdı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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