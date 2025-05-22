AKP İlçe Başkanlığı'na Taşlı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı
AKP Fethiye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından kaçan maskeli şüpheli, geniş çaplı inceleme sonucu yakalandı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sularında meydana geldi. Yüzü maskeli bir şahıs, AKP Fethiye İlçe Başkanlığı binasına taş atarak camları kırdı.
Şüpheli saldırının ardından kaçarken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Köyceğiz'de bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan E.Y. olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.Y., cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA