AKP İlçe Başkanlığı'na Taşlı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

AKP Fethiye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından kaçan maskeli şüpheli, geniş çaplı inceleme sonucu yakalandı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKP İlçe Başkanlığı'na Taşlı Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sularında meydana geldi. Yüzü maskeli bir şahıs, AKP Fethiye İlçe Başkanlığı binasına taş atarak camları kırdı.

Şüpheli saldırının ardından kaçarken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Köyceğiz'de bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan E.Y. olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.Y., cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
AKP Saldırı
Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş Tırnak Yiyenler Dikkat! Tek Seferde Kurtulmanın Yolu Belli Oldu: Meğer Bu Yüzdenmiş
Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı
İBB'ye Yeni Operasyon! 7 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi İBB'ye Yeni Operasyon! 7 Kişiye Tutuklama Talebi
İstanbul'da Okul Bahçesinde Dehşet! Bıçaklayan da Bıçaklanan da Çocuk İstanbul'da Okul Bahçesinde Dehşet! Bıçaklayan da Bıçaklanan da Çocuk
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor! İşte Yeni Adı
Sadece Aldıkları Maaşla Milyarder Oldular! Bu Mesleği Seçenler Çok Kazanacak Sadece Aldıkları Maaşla Milyarder Oldular! Bu Mesleği Seçenler Çok Kazanacak
Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti
Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak
Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı! Dudak Uçuklatan Rakamla El Değiştirdi, Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı