İBB'ye Yeni Operasyon! 7 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı

İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye bir operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

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İBB'ye Yeni Operasyon! 7 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken, bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

‘Rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB'ye 3. Dalga Operasyonunda 13 Kişi Hakkında Tutuklama KararıİBB'ye 3. Dalga Operasyonunda 13 Kişi Hakkında Tutuklama KararıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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