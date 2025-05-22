İBB'ye Yeni Operasyon! 7 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı
İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye bir operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken, bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
‘Rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: