İBB'ye Yeni Operasyon! 7 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürerken, bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

‘Rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi