İBB'ye 3. Dalga Operasyonunda 13 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı

İBB'ye yönelik 3. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 17'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İBB'ye 3. Dalga Operasyonunda 13 Kişi Hakkında Tutuklama Kararı

İBB'ye yönelik 3. dalga yolsuzluk operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. 13 savcı tarafından ifadeleri alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebi uygulanmasını istedi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, 6 kişi ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ayrıca, 1 kişi hakkında da ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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