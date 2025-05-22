Ege'de Yürekler Ağza Geldi, Uzmanlar Uyardı! Daha Büyük Depremin Habercisi mi?

Ege Denizi, sabah 06.19’da Girit Adası açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle yeniden sarsıldı. Yerin 17 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, başta Muğla, İzmir, Aydın, Antalya ve Denizli olmak üzere Türkiye'nin batı kıyılarında ve Yunanistan’a yakın bölgelerde hissedildi. Uzman isimler, şiddetli depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

'GEÇİCİ BİR ETKİNLİK ARTIŞI'

NTV’ye değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin normal bir durum olduğunu belirtti. Barış, "Bu geçici bir etkinlik artışı, aslında olağan bir durum. Anlamına gelince, bu bölge sürekli bu büyüklüklerde deprem üreten ve daha büyük bir deprem üretme potansiyeli olan bir yer" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ YAPISAL ANLAMDA ETKİLEMEZ'

Prof. Barış, 14 Mayıs’ta da benzer büyüklükte bir depremin yaşandığını hatırlatarak, "Bu depremler Türkiye'yi yapısal anlamda etkilemez. En yakın bölgeye 190-200 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremler hasar yapıcı bir güçte değildir. Ama büyük bir deprem olursa 7,5 veya 8 boyutunda, meydana gelecek tsunami Ege ve Akdeniz kıyılarını etkiler." dedi.

Barış, tsunami durumunda sahil kesimlerinde yaşayan toplum için bir takım uyarı ve önlemlerin devreye girmesi gerektiğini de aktardı.

TÜRKİYE'DEKİ BAŞKA FAYLARI TETİKLER Mİ?

Girit bölgesi Helen Yayı denen, Anadolu'nun altına dalan bir levhanın üzerinde yer alıyor. Burada zaman zaman çok büyük ve sık depremler gerçekleşiyor. Burada gerçekleşen depremlerin Türkiye'ye nasıl etkileri olacağını yorumlayan Barış, "Normalde hiç ilgimiz olmayan bir bölge. Yunanistan'ın deniz sınırlarında olan bir deprem olduğu için aslında bizim bunları konuşmamıza gerek yok. Bu depremin Türkiye'de veya daha uzak bir yerdeki fayları etkilemesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'ARTÇILAR DEVAM EDEBİLİR'

Bu tür depremlerin aynı bölgede benzer büyüklükte artçılara neden olabileceğini ifade eden Barış, "Bu depremler gerilimi artırır ve aynı bölgelerde benzer büyüklüklerde artçı depremler yaşanabilir. Türkiye'nin Ege kıyılarında onlarca bu büyüklükte deprem üretecek fay var ve bunların çoğu denizde. Denizdeki fayların üzerinde deprem tekrarlama aralığını ölçmek çok kolay değil" diye konuştu.

Kaynak: NTV