Türkiye Tartıya Çıktı, Dünya Şaşkınlıkla İzliyor! Almanya’dan Sonra Şimdi De İngiltere Konuşuyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun meydanlar ve çeşitli etkinlik alanlarında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle endeksinin ölçüleceğini açıklamasının ardından, Türkiye’deki bu uygulama uluslararası basında gündem oldu.

Bakan Memişoğlu, bu kapsamda yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, 10 Mayıs – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından dünya medyası Türkiye’deki gelişmeleri mercek altına aldı. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, haberi ilk sayfadan verirken, İngiltere'nin önemli basın organlarından Daily Mail ise bugün geniş bir haberle konuyu gündemine taşıdı.

'ZAYIFLAMALAR EMREDİLECEK'

Daily Mail, haberi "Fazla kilolular herkesin ortasında tartışacak ve Türkiye'deki yeni kurallar gereği zayıflamaları emredilecek. Denetçiler kamusal alanlarda devriye gezecek" başlığıyla duyurdu. Gazete ayrıca 81 ilde sağlık görevlilerinin ellerinde tartı ile kontroller gerçekleştireceğini de bildirdi.

Haberde vatandaşların alışveriş merkezleri, parklar, meydanlar ve otobüs duraklarında bile denetime tabi tutulduğuna dikkat çekildi. Daily Mail, Bakan Memişoğlu’nun da bu uygulamadan muaf kalmadığını ve yapılan ölçümde 'normal kilonun' üzerinde olduğunun belirlendiğini yazdı.

'TÜRKLER TEPKİ GÖSTERDİ'

Aynı zamanda İngiliz gazetesi, Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının bu gelişmeyi mizahi şekilde ele aldığını ve çok sayıda kişinin X platformunda konuyla ilgili espriler yaptığını belirtti.

İngiltere basını ayrıca, "Türkler bu gelişmeye tepki gösterdi ve ülkede gıda fiyatlarının artışı ve maaşların düşük kalması gibi sorunlar yerine bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi" ifadelerine de haberinde yer verdi. Öte yandan, haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümetine yönelik eleştiriler ve vatandaşların neden kilolarının ölçülmesi gerektiğine dair sorgulamaları da dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi