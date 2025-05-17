Nurgül Yeşilçay Sağlık Bakanlığı'na Seslendi: 'Eğer Öyleyse Ben Dışarı Çıkmam...'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun kamuya açık alanlarda boy, kilo ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümü yapılacağı açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'ÖYLEYSE DIŞARI ÇIKMAM'

Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda uygulamayla ilgili düşüncelerini esprili bir dille paylaştı. “Dışarı çıkmam, arabadan da inmem” ifadelerini kullanan Yeşilçay'ın videosu, izleyenleri güldürdü. Yeşilçay videosunda, “Sağlık Bakanlığı dışarıdan şişkoları mı topluyormuş? Ya doğru mu, şaka mı yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey var mı? Öyleyse çıkmam ben dışarı, arabadan da inmem." dedi.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Bakan Memişoğlu, şunları söylemişti:

"Süreç, İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ile Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde yürütülecek. Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Gerek sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarımız gerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamalarımızla 'hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum' hedefi için çalışmaya devam edeceğiz."

Uygulama geçtiğimiz günlerde hayata geçirildi. Sokakta tartılan vatandaşlar, aşırı kilolu çıkmaları halinde sağlık merkezlerine yönlendiriliyor.