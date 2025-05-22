Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
Batman'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 3 şahıs da gözaltına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda 2 araç ve 1 yolcu minibüsünde yapılan kontrollerde bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet cep telefonu ve 163 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA