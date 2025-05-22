Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Batman'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken 3 şahıs da gözaltına alındı.

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda 2 araç ve 1 yolcu minibüsünde yapılan kontrollerde bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet cep telefonu ve 163 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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