Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıstan biri tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
158 adet uyuşturucu hapın ele geçirildi operasyonda gözaltına alınan H.Y., isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla adliye sevk edilen S.Y., isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA