Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şahıstan biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

158 adet uyuşturucu hapın ele geçirildi operasyonda gözaltına alınan H.Y., isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla adliye sevk edilen S.Y., isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da Operasyon: 19 Bin 800 Paket Ele Geçirildi Şanlıurfa'da Operasyon: 19 Bin 800 Paket Ele Geçirildi
Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor
Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı
Sosyal Medyada Silah Paylaşımı Yapanlar Yakalandı Sosyal Medyada Silah Paylaşımı Yapanlar Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor! İşte Yeni Adı
Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti
Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak Kurban Bayramı Öncesi Gram Altın İçin Kritik Uyarı! Çok Büyük Olacak
Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı! Dudak Uçuklatan Rakamla El Değiştirdi, Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı Osmanlı Döneminde Kurulan 137 Yıllık Helvacızade Grubu Resmen Satıldı
3 Ayda Tamamladı, 1 Dakikada Servet Kazandı! Her Ay Topluyor, Paraya Para Demiyor 3 Ayda Tamamladı, 1 Dakikada Servet Kazandı! Her Ay Topluyor, Paraya Para Demiyor