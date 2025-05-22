Sosyal Medyada Silah Paylaşımı Yapanlar Yakalandı

Van’da sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapan şahıslara düzenlenen operasyonda, 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Sosyal Medyada Silah Paylaşımı Yapanlar Yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, sosyal medya üzerinden tabanca ve uzun namlulu silah paylaşımı yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "6136 SKM muhalefet suçunun önlenmesi amacıyla 21 Mayıs 2025 tarihinde ilimiz merkezi, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde tespit edilen 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; 1 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 3 adet AK-47 kaleşnikof tüfek şarjörü, 125 adet AK-47 kaleşnikof tüfek fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 33 adet tabanca fişeği, 2 adet pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kartuş ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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