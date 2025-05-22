Şanlıurfa'da Operasyon: 19 Bin 800 Paket Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şahıs da tutuklandı.

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Şanlıurfa'da Operasyon: 19 Bin 800 Paket Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında tespit edilen bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Adreste yapılan aramada, 19 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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