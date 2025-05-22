26 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te, 26 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma tarafından yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

26 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda 26 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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