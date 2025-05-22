Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi yakalanırken, çok sayıda ziynet eşyası ve suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından "Dolandırıcılık Olaylarının Aydınlatılmasına" yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 14 Mayıs 2025 tarihinde Diyarbakır'da ikamet eden B.Ç. isimli vatandaş, telefonla aranarak dolandırıldığı, şüphelilerin, arka planda telsiz sesleri kullanarak kendilerini polis olarak tanıttıkları, mağduru Diyarbakır’dan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine çağırdıkları ve burada ziynet eşyaları ile parasını aldıkları belirlendi.

Olayın ardından başlatılan çalışmalar neticesinde, Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yapılan aramalarda 13 adet bilezik, 18 adet Cumhuriyet altını, 2 adet yarım altın, 4 adet çeyrek altın, 2 adet küpe, 5 adet yüzük, 6 bin lira nakit para, 1 adet telsiz, 1 adet kelepçe ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve para, mağdur vatandaşa teslim edildi.

Kaynak: İHA

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